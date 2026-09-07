La USAL inicia el curso con un 6,26% más de nuevos alumnos

La Universidad de Salamanca ha iniciado este lunes el curso académico 2026-2027 con 5.512 estudiantes de Grado de nuevo ingreso, 325 más que el pasado año, lo que supone un incremento del 6,26%.

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A fecha de 1 de septiembre, la institución contabilizaba 25.743 alumnos matriculados entre grados, másteres, doctorado y títulos propios, con el proceso de matriculación todavía abierto.

La USAL oferta este curso 109 grados y dobles grados, 91 másteres y 45 programas de doctorado en sus campus de Salamanca, Ávila, Béjar y Zamora.

Entre las novedades destaca la puesta en marcha del Grado de Veterinaria, además de cinco nuevos másteres relacionados con la química, los aceleradores y láseres, los estilos de vida, los derechos humanos y la inteligencia artificial.