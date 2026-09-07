La UPSA reúne en Salamanca a estudiantes y profesionales europeos para combatir los prejuicios en salud y educación

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha inaugurado este lunes la fase presencial del programa Erasmus+ BIP ‘Beyond stereotypes and discrimination: communication for justice and equity in health sciences and education’, una iniciativa que busca analizar cómo los sesgos y prejuicios pueden influir en la comunicación profesional en ámbitos como la educación, la enfermería, el trabajo social y la logopedia.

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El encuentro, que se prolongará hasta el próximo 11 de septiembre, reúne en Salamanca a estudiantes, profesores e investigadores procedentes de Austria, Rumanía, Países Bajos y Portugal, además de participantes de la propia UPSA. El programa cuenta también con la colaboración de distintas entidades sociales de la ciudad, que aportan su experiencia directa en materia de inclusión y participación social.

Entre las organizaciones participantes se encuentran la Asociación P.L.A.Y., La Inclusiva (Asprodes), la Asociación ZOES Barrio del Oeste y Ecotono Integración.

La apertura de las sesiones presenciales ha tenido lugar este lunes en el HUB de Innovación de la UPSA, con la participación de los docentes e investigadores Celia Teira Serrano, Carmen da Casa, Mónica Santamaría y Óscar Gonzalo, junto a Gudrun Meir, coordinadora del Servicio de Movilidad y Cooperación Internacional, encargada también de la coordinación académica y organizativa del encuentro.

Durante la bienvenida, la profesora del Grado en Logopedia Celia Teira Serrano puso el foco en la importancia de la comunicación como herramienta para combatir las desigualdades. Según destacó, las palabras, las actitudes y las prácticas comunicativas pueden contribuir a “reducir desigualdades, derribar prejuicios y promover la equidad”.

Teira Serrano subrayó además que el encuentro pretende ser algo más que una actividad académica, convirtiéndose en un espacio de diálogo intercultural, aprendizaje mutuo y compromiso con los derechos humanos.

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Por su parte, Gudrun Meir ofreció a los participantes información práctica para facilitar su estancia en Salamanca y presentó algunos de los servicios y actividades que ofrece la Universidad Pontificia de Salamanca, desde Voluntariado, Deportes, Igualdad o el Club de Innovación hasta propuestas culturales como el Coro, la Tuna o el Teatro.

Asimismo, los asistentes recibieron información sobre las bibliotecas de la Universidad y sobre servicios como el Servicio de Atención Psicológica Sanitaria (SAPS) y el Servicio Clínico Logopédico, dentro del compromiso de la institución académica con su entorno social.

Tras la sesión inaugural, el programa ha arrancado con el ‘Workshop 1: The power of “I”’, centrado en el autoconocimiento y en la identificación de los propios sesgos y prejuicios.

La jornada continuará esta tarde con una visita guiada por Salamanca, mientras que este martes, 8 de septiembre, los participantes dedicarán prácticamente toda la jornada, de 9:00 a 19:30 horas, a un proyecto de inclusión social.

El miércoles será el turno del ‘Workshop 2: Understanding “YOU”’, una sesión enfocada en la empatía y la alteridad. El jueves, 10 de septiembre, el programa avanzará hacia el trabajo colectivo con el taller ‘Building “WE” together’, centrado en la colaboración y la interacción grupal.

La actividad concluirá el viernes, 11 de septiembre, con el ‘Workshop 4: FROM I-llness TO WE-llness’, que abordará la transición desde un modelo individual hacia una perspectiva comunitaria de la salud y la educación.

A las 12:00 horas tendrá lugar la clausura en el HUB de Innovación de la Sede Central de la UPSA, donde se entregarán los certificados de participación.

La UPSA ejerce como institución coordinadora de este proyecto, financiado por la Unión Europea, junto a cinco instituciones de educación superior europeas: NHL Stenden Hogeschool, de Países Bajos; Babes Bolyai University, de Rumanía; Instituto Politécnico de Leiria e Instituto Politécnico de Guarda, de Portugal; y Vorarlberg University of Applied Sciences, de Austria.