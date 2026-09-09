La Junta convoca once becas de Comunicación para 2027 con una remuneración de 1.000 euros al mes

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la convocatoria de las becas de Comunicación de la Junta de Castilla y León para el año 2027, dirigidas a jóvenes titulados en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual que quieran completar su formación con una experiencia práctica en el ámbito de la comunicación institucional.

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La convocatoria contempla un total de once becas, que se desarrollarán en las distintas provincias de Castilla y León. De ellas, nueve plazas estarán destinadas a las delegaciones territoriales de la Junta en la Comunidad, mientras que las dos restantes se desarrollarán en la Dirección de Comunicación.

Los beneficiarios recibirán una remuneración mensual de 1.000 euros y las becas se prolongarán hasta el 31 de diciembre de 2027. Entre los requisitos establecidos se encuentra contar con el título oficial de graduado en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual, obtenido en los cinco años anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.