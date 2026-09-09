La Junta convoca once becas de Comunicación para 2027 con una remuneración de 1.000 euros al mes

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la convocatoria de las becas de Comunicación de la Junta de Castilla y León para el año 2027, dirigidas a jóvenes titulados en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual que quieran completar su formación con una experiencia práctica en el ámbito de la comunicación institucional.
La convocatoria contempla un total de once becas, que se desarrollarán en las distintas provincias de Castilla y León. De ellas, nueve plazas estarán destinadas a las delegaciones territoriales de la Junta en la Comunidad, mientras que las dos restantes se desarrollarán en la Dirección de Comunicación.
Los beneficiarios recibirán una remuneración mensual de 1.000 euros y las becas se prolongarán hasta el 31 de diciembre de 2027. Entre los requisitos establecidos se encuentra contar con el título oficial de graduado en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual, obtenido en los cinco años anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Además, los aspirantes deberán haber cursado sus estudios universitarios en alguna de las universidades de Castilla y León o estar empadronados en un municipio de la Comunidad en la fecha de publicación de la convocatoria. Los interesados podrán presentar sus solicitudes desde el jueves 10 de septiembre hasta el 30 de septiembre, tanto de forma presencial como telemática.