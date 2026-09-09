Salamanca eleva hasta el 75% los vehículos ECO de su parque móvil municipal

Con motivo del Día Mundial del Vehículo Eléctrico, Salamanca reafirma su compromiso con el medio ambiente con iniciativas puestas en marcha para minimizar la contaminación, con políticas transversales que actúan sobre la calidad del aire, la movilidad, el ruido, el tratamiento de residuos y los espacios y zonas verdes.

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Además, la ciudad salmantina cuenta con vehículos eléctricos, híbridos y de gas, tanto en propiedad como en régimen de renting, a los que se añaden los vehículos de las empresas que prestan servicios municipales. La Policía Local ha incorporado 28 vehículos ecológicos y por ello, el parque móvil municipal ha aumentado hasta el 75% el número total de vehículos con distintivo ECO, casi el doble que hace cinco años, cuando era el 40%.