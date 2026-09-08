La Policía expulsa de la plaza a dos manifestantes que buscaban reventar el pregón de Ferias y Fiestas

La Policía Local de Salamanca ha tenido que intervenir en los minutos previos al pregón de Ferias y Fiestas que ha dado este martes la actriz Guadalupe Lancho ante la presencia de dos personas que desplegaron una pancarta y empezaron a proferir gritos.

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La Policía Local Desaloja a Dos Manifestantes Durante El Pregón De Ferias (4)

El incidente ha ocurrido justo antes de comenzar el pregón. Dos hombres intentaron reventar el acto dando voces y enarbolando una pancarta haciendo mención a la Chinchibarra y los problemas del proyecto de rehabilitación de barrio.

Los agentes de la Policía Local han intervenido y les han echado del recinto de la Plaza para evitar problemas durante la lectura del pregón, procediendo a su identificación.