Carbayo apela a espíritu de la Escuela de Salamanca para inspirar un futuro de oportunidades

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha apelado a la unión, el consenso y el trabajo en equipo entre todas las administraciones para conseguir fortalezas que pongan a Salamanca en primera línea de desarrollo. Ciencia, tecnología, investigación y conocimiento de la mano para garantizar el futuro e esta tierra.

Publicidad Publicidad

En su discurso durante la celebración de la misa de la Virgen de la Vega, el alcalde ha asegurado que este “esfuerzo colectivo” que estás haciendo universidades, instituciones, centros de investigación, asociaciones, empresarios, trabajadores y sociedad civil nos ha convertido en “una tierra de oportunidades que están ligadas especialmente a la investigación, la ciencia, la tecnología y la logística. Nuestros jóvenes talentos ya encuentran motivos para quedarse en Salamanca y se ha conformado un ecosistema de empresas y centros de conocimiento e investigación que ofrece estabilidad, puestos cualificados y oportunidades de crecimiento”.

Una oportunidad de futuro que sigue necesitando mejores comunicaciones, como se ha encargado de recordar el alcalde.

Carbayo además ha asegurado que el espíritu que guio a la ciudad hace 500 años es el mejor referente para hacer ahora frente al reto del mundo digital y tecnológico. “Es un nuevo impulso renovador que quiere beber de las fuentes de otro que iluminó a la humanidad desde Salamanca hace quinientos años”.

El edil además ha considerado que vivir en Salamanca es un privilegio. “Esta ciudad es profundamente solidaria, lo ha demostrado hace unos días con nuestros compatriotas ceutíes, y cuenta con una red de ayuda que procura que todo aquel que lo necesita encuentre una respuesta. Estoy convencido, querida Virgen de la Vega, de que este compromiso social de los salmantinos te genera un enorme gozo”, ha asegurado.

Solidaridad que necesita igualdad de oportunidades en todas las zonas de la ciudad, algo en lo que asegura el Ayuntamiento está trabajando.