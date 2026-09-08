Un trabajador herido tras quedar atrapado bajo una carretilla en Huerta

Un trabajador ha resultado herido en Huerta tras quedar atrapado bajo una carretilla en una empresa de la locaidad. La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada avisando del vuelco de una carretilla en una empresa ubicada en la carretera CM-514. Los alertantes informan de que un varón ha quedado herido y atrapado debajo.
El 1-1-2 da aviso de este accidente a bomberos de la Diputación de Salamanca, Guardia Civil COS, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una ambulancia de soporte vital básico, personal sanitario del centro de salud de Santa Marta de Tormes y un helicóptero medicalizado.
El personal sanitario ha atendido al herido, un varón de unos 40 años, que ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico con el personal del helicóptero medicalizado, al Complejo Asistencial de Salamanca.