Un joven motorista requiere de atención médica al colisionar contra un coche en la avenida de Mirat

Un motorista de unos 20 años ha requerido de atención médica en el mediodía de este miércoles al colisionar contra un coche en la avenida de Mirat pasadas las dos de la tarde.

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El alertante que notificó el accidente de tráfico al 1-1-2 indicaba que se trató de un golpe por alcance en el que el joven herido estaba consciente pero necesitó atención médica.