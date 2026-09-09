Una mujer de unos 50 años resulta herida tras salirse de una vía con su turismo en Barceo

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida este martes tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Barceo. El siniestro se produjo a las 14:42 horas en el kilómetro 8 de la carretera SA-314, cuando el turismo en el que viajaba se salió de la vía por causas que, por el momento, se desconocen.

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Tras el accidente, la mujer permaneció consciente, siendo atendida en un primer momento por personal sanitario del centro de salud de Masueco, que circulaba por el lugar y se detuvo para prestar asistencia a la herida.

Ante lo ocurrido, se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico hasta el punto del accidente para atender y valorar a la afectada.

Los servicios de emergencia trabajan en la atención de la herida, mientras que las circunstancias en las que se produjo la salida de vía deberán ser determinadas.