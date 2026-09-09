Salamanca registra cuatro fallecidos en carretera este verano, dos menos que en 2025

Salamanca ha cerrado los meses de julio y agosto con cuatro personas fallecidas en siniestros de tráfico en carretera, dos menos que durante el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron seis víctimas mortales.

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El dato salmantino contrasta con el balance general de Castilla y León, donde durante julio y agosto se han registrado 32 siniestros mortales que han dejado 34 fallecidos y 86 personas hospitalizadas. En comparación con el verano anterior, la comunidad suma dos víctimas mortales más, un incremento del 6%, aunque las hospitalizaciones se han reducido en cuatro casos, un 4%.

Menos desplazamientos, pero más víctimas en el conjunto regional Durante los dos meses de verano se contabilizaron en Castilla y León 11,2 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 7% menos que el año pasado. Agosto concentró la mayor parte de la movilidad, con 6,3 millones de desplazamientos, frente a los 4,9 millones registrados en julio.

Pese a esta menor movilidad, julio terminó con 18 personas fallecidas en las carreteras de la comunidad, el registro más elevado para este mes desde 2019, igualado únicamente en 2022. Agosto, en cambio, experimentó un descenso respecto al mismo mes del año anterior.

Los días con mayor número de víctimas fueron el domingo 5 y el viernes 10 de julio, con cinco fallecidos en cada jornada. En el lado positivo, durante 41 días de julio y agosto no se registró ninguna víctima mortal en las carreteras de Castilla y León.

Las carreteras convencionales concentran la mayoría de los fallecidos Las carreteras convencionales continúan siendo el principal escenario de los siniestros mortales. Este verano, 26 personas perdieron la vida en este tipo de vías, tres más que en 2025. Representan el 77% del total de fallecidos en Castilla y León.

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En autopistas y autovías se contabilizaron ocho víctimas mortales, una menos que durante el verano anterior.

Por tipo de accidente, las salidas de vía siguen siendo las que acumulan más víctimas, con 15 fallecidos, aunque son dos menos que en 2025. Este tipo de siniestro representa el 44% de las muertes registradas.

Las colisiones laterales y frontolaterales han experimentado, por el contrario, un importante incremento, con ocho fallecidos, seis más que el verano pasado. Las colisiones frontales han provocado cinco muertes, la misma cifra que en 2025.

Los motoristas siguen entre los colectivos más vulnerables Los usuarios vulnerables han representado este verano el 38% de las víctimas mortales en las carreteras de Castilla y León. En total, han fallecido 13 personas pertenecientes a este colectivo, la misma cifra que el año pasado.

El descenso más significativo se produce entre los peatones, con dos fallecidos frente a los cinco de 2025. También disminuyen las víctimas mortales entre los motoristas, que pasan de ocho a siete.

Por el contrario, tres ciclistas han perdido la vida este verano, frente a ninguno durante el mismo periodo del año anterior. Todos ellos utilizaban casco en el momento del siniestro.

Los accidentes sufridos por motoristas continúan mostrando un patrón especialmente preocupante: buena parte de las víctimas se registraron durante el fin de semana, en carreteras convencionales y como consecuencia de salidas de vía.

Entre los ocupantes de turismos y furgonetas, tres de las víctimas mortales no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Más fallecidos entre los mayores de 65 años y los jóvenes Por edades, el balance refleja un incremento de la mortalidad entre los grupos más jóvenes y de mayor edad. Durante julio y agosto fallecieron nueve personas mayores de 65 años, cuatro más que el año pasado.

También aumentaron las víctimas de entre 0 y 24 años, con cinco fallecidos, frente a uno en el verano de 2025.

En cambio, el grupo de entre 45 y 54 años registra una evolución positiva, con seis víctimas mortales, cuatro menos que las diez contabilizadas el verano pasado.

Castilla y León acumula 84 fallecidos desde enero El balance del verano se enmarca en una evolución anual que continúa siendo desfavorable para Castilla y León. Tras un primer semestre en el que la mortalidad en carretera aumentó un 6%, la tendencia se ha mantenido durante los meses estivales.