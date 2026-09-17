Guijuelo se suma al Día de la Ruta de la Vía de la Plata

Guijuelo, junto a otras localidades de la zona, se han sumado al Día de la Ruta de la Vía de la Plata con diferentes talleres, exposiciones y juegos. Con el objetivo de conmemorar el nacimiento de Marco Ulpio Trajano, emperador romano que contribuyó a la construcción de la Vía de la Plata, desde Turismo se han realizado diferentes propuestas.

Publicidad Publicidad

Del 18 de septiembre al 18 de octubre se realizará la exposición itinerante ‘Paisajes en la Vía de la Plata’ en Guijuelo, además de Campillo, Palacios y Cabezuela.

También habrá un taller de papiroflexia romana y otro de mosaicos. Tambiçen se cuenta con la colaboración del Centro Joven para conmemorar esta fecha con el juego Kahoot ‘Ruta Vía de la Plata’ y el VI concurso virtual de puzzles ‘Conoce nuestro pasado en el Imperio Romano’.