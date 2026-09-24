Alba de Tormes se prepara para un fin de semana lleno de actividades

Alba de Tormes se prepara para un intenso fin de semana. El viernes 25 de septiembre, celebra la promoción de sus recursos naturales, las festividades locales y la celebración del Día Mundial del Turismo.

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Por un lado, del 25 al 27 de septiembre los vecinos del barrio de San Miguel han organizado sus tradicionales fiestas. Destaca la procesión en honor a San Miguel el domingo 27 a las 12:45 horas por las calles del barrio, acompañada por el Grupo Folclórico de Alba de Tormes.

El domingo 27 de septiembre, el municipio ofrecerá una jornada de puertas abiertas en el Castillo de los Duques de Alba y en el Museo de Alfarería.

Por la tarde, a las 19:00 h, en el Teatro de la Villa contará la representación familiar gratuita de la obra cómica Chiflados, de la Compañía La Sonrisa.

A la oferta del fin de semana se une su rica los museos y seis monumentos declarados B.I.C o las exposiciones temporales sobre San Juan de la Cruz y en el convento del mismo nombre o la de Santos-Varas en la Basílica de Santa Teresa. Además de la amplia oferta gastronómica o artesanal.

También hasta el 27 de septiembre, el Ayuntamiento de Alba de Tormes estará presente con un stand propio en la Feria de Ecoturismo de Castilla y León (Naturcyl), en La Granja de San Ildefonso (Segovia).