El PSOE alza la voz contra la gestión de Javier Iglesias al frente de la Diputación de Salamanca: “Ha sido una presidencia de pandereta”

La salida de Javier Iglesias como presidente de la Diputación de Salamanca incita a la competencia a hacer balance de su gestión durante 15 años. De esta manera, este jueves, los representantes socialistas, Fernando Rubio y Carmen Ávila, han repasado el legado del expresidente tras su marcha al Senado. Así, han señalado la “carencia de un modelo industrial, el agravamiento de la despoblación y deficiencias estructurales como los parques de bomberos o el abastecimiento de agua.

Publicidad Publicidad

En una rueda de prensa conjunta, el portavoz del grupo, Fernando Rubio, y la viceportavoz, Carmen Ávila, han analizado la trayectoria calificando su balance de “calamitoso” y asegurando que su mandato se ha caracterizado por la “intolerancia, la propaganda y una falta absoluta de proyecto” para el territorio salmantino.

Durante su exposición, Fernando Rubio ha argumentado que el mandato, iniciado en 2011, “ha carecido por completo de una estrategia económica clara”. En este sentido, Rubio se ha centrado principalmente en la estrategia empresarial, anotando que han faltado estrategias reales “para atraer tejido empresarial a una provincia desindustrializada, confiando en la llegada de soluciones externas que nunca llegaron a materializarse”.

En materia demográfica, el portavoz ha apuntado que los indicadores que deja la Iglesias son “insostenibles”, precisando que el medio rural salmantino ha perdido cerca de 25.000 habitantes en los últimos años, lo que equivale a la marcha de unos 3,5 residentes por día a nivel provincial. En este sentido, ha recordado que cuatro de las comarcas con mayor índice de riesgo demográfico de Castilla y León se encuentran en la provincia salmantina.

En cuanto a los servicios básicos, Rubio ha denunciado también un “preocupante retroceso” en la prestación de los mismos en varios municipios. Respecto a este tema, perciben una gran desatención hacia el territorio, asegurando que la institución ha ignorado propuestas clave para el transporte público o para el desarrollo de planes preventivos contra incendios e inundaciones.

La viceportavoz del grupo, Carmen Ávila, por su parte, ha decidido poner el foco en este último asunto, alertando de que comarcas enteras como la Sierra de Francia o Peñaranda carecen de parques con bomberos profesionales. Situación que calificó de “inaceptable” a estas alturas y donde, pese al valor que reconoce al personal voluntario, reclamó un servicio profesionalizado e integral.

Publicidad Publicidad

Otro de los temas que califica de preocupantes es el abastecimiento del agua. Así, Ávila ha lamentado que el abastecimiento mediante camiones cisterna se haya convertido en un recurso rutinario y no en un mecanismo de urgencia para varios de los municipios de Salamanca.