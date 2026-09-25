Muere Martín, después de permanecer ingresado tras ser atropellado por un conductor positivo en alcohol y drogas

Martín, el hombre de 80 años que fue atropellado el pasado 6 de septiembre en la avenida de Comuneros de Salamanca, ha muerto este jueves por la tarde en el hospital como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el accidente.

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El octogenario llevaba ingresado desde aquella mañana, cuando fue arrollado alrededor de las 07:00 horas a la altura del número 113 de la avenida de Comuneros. Martín había salido de casa para dirigirse a una churrería de la zona, donde acostumbraba a desayunar.

El impacto lo dejó inconsciente y con heridas de extrema gravedad. Desde entonces, permanecía hospitalizado.

Tal y como ha podido saber este medio, el conductor del vehículo abandonó el lugar después del atropello, aunque posteriormente pudo ser localizado. Las pruebas realizadas determinaron una tasa de alcohol de 1,16 y un resultado positivo en cocaína.

El conductor quedó en libertad provisional dentro del procedimiento judicial abierto por el atropello, con varias medidas cautelares, entre ellas la prohibición de conducir y de abandonar España.

La muerte de Martín se produce después de varias semanas de ingreso y añade el desenlace más grave al procedimiento iniciado tras aquel atropello. La investigación judicial continúa abierta para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.