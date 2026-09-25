1.200 alumnos participan en el programa de huertos escolares

El Colegio José Herrero ha acogido la presentación del programa de Educación Ambiental sobre huertos escolares y alimentación saludable, financiada por la Junta de Castilla y León que se desarrolla en cuatro centros educativos y en la que participan cerca de 1.200 alumnos.
La concejala de Medio Ambiente, María José Coca, ha explicado que el programa, iniciado en febrero y que finalizará el próximo 30 de septiembre, con alrededor de 70 talleres. Entre ellos se incluye la creación y cuidado de huertos escolares, la recolección de productos y la elaboración de menús saludables.
Además, los escolares trabajan cuestiones relacionadas con el ahorro de agua y energía, el reciclaje y la reducción de emisiones, con el objetivo de hacer los centros más sostenibles y fomentar la concienciación ambiental entre toda la comunidad educativa.
El proyecto cuenta con un componente de inserción social y laboral, con la participación de Ecotono Integración y Colaboración, la Casa Escuela Santiago Uno y el Centro de Formación Profesional Lorenzo Milani.
Por otro lado, en el caso del José Herrero, su director, Ángel Luis Bermúdez, ha destacado que el programa ha permitido detectar y reducir consumos, especialmente de papel, además de reforzar entre los alumnos los hábitos relacionados con el cuidado del medio ambiente.