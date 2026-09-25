1.200 alumnos participan en el programa de huertos escolares

El Colegio José Herrero ha acogido la presentación del programa de Educación Ambiental sobre huertos escolares y alimentación saludable, financiada por la Junta de Castilla y León que se desarrolla en cuatro centros educativos y en la que participan cerca de 1.200 alumnos.

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La concejala de Medio Ambiente, María José Coca, ha explicado que el programa, iniciado en febrero y que finalizará el próximo 30 de septiembre, con alrededor de 70 talleres. Entre ellos se incluye la creación y cuidado de huertos escolares, la recolección de productos y la elaboración de menús saludables.

Además, los escolares trabajan cuestiones relacionadas con el ahorro de agua y energía, el reciclaje y la reducción de emisiones, con el objetivo de hacer los centros más sostenibles y fomentar la concienciación ambiental entre toda la comunidad educativa.

El proyecto cuenta con un componente de inserción social y laboral, con la participación de Ecotono Integración y Colaboración, la Casa Escuela Santiago Uno y el Centro de Formación Profesional Lorenzo Milani.

Por otro lado, en el caso del José Herrero, su director, Ángel Luis Bermúdez, ha destacado que el programa ha permitido detectar y reducir consumos, especialmente de papel, además de reforzar entre los alumnos los hábitos relacionados con el cuidado del medio ambiente.

La Concejala De Medio Ambiente, María José Coca, Informa Sobre El Proyecto De Huertos Escolares (10)

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