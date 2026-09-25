La AECC de Salamanca ya supera los 10.000 socios y mira al futuro con el foco en la humanización

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Salamanca ha alcanzado los 10.000 socios, una cifra que la entidad ha querido celebrar este viernes junto a representantes de los ayuntamientos de la provincia y de diferentes instituciones, a quienes ha agradecido el apoyo que prestan a su labor.

Publicidad Publicidad

El hito se alcanzó el pasado mes de julio, aunque la asociación decidió esperar para realizar una celebración conjunta. De hecho, durante el acto se ha explicado que la cifra ya supera actualmente los 10.000 socios y podría situarse en torno a los 10.100.

Una cifra que, tal y como se ha puesto de manifiesto, tiene especial relevancia en una provincia como Salamanca.

El apoyo de los ayuntamientos de la provincia, clave para llegar a la sociedad La AECC ha querido reconocer especialmente el papel que desempeñan los representantes municipales como enlace con los vecinos de la provincia.

En este sentido, la asociación ha destacado que los ayuntamientos y sus representantes sirven de “puente” hacia las personas que conocen la importancia del trabajo que desarrolla la entidad.

“Vosotros sois el puente hacia las personas de Salamanca que saben lo importante que es este trabajo que hacemos entre todos para facilitar, en la medida de lo posible, la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias y para trabajar en la prevención y la investigación”, se ha afirmado.

Publicidad Publicidad

El objetivo, según se ha explicado, es seguir avanzando para conseguir mejores tratamientos y pruebas de diagnóstico precoz.

“Queremos que, una vez haya mejores tratamientos, cada vez haya mejores pruebas de diagnóstico precoz y cada vez consigamos entre todos que el cáncer se convierta en una enfermedad crónica que no reste calidad de vida, que no reste vida y que no haga que quien pasa por ese proceso tenga que renunciar a sus ilusiones, a sus sueños, a sus proyectos”, se ha señalado.

Ángel Losada: “10.000 socios significa compromiso” El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca, Ángel Losada, ha defendido durante el acto la necesidad de que la organización afronte una nueva etapa y se prepare para los retos de los próximos diez años, coincidiendo con la cercanía de sus 75 años de trayectoria.

Losada ha manifestado que las necesidades de la sociedad han cambiado y, con ellas, también debe hacerlo el papel de la asociación. “Lo que la Asociación tenía que hacer hace 75 años era una cosa y hoy tiene que priorizar otras cosas”, ha señalado, destacando que actualmente existen muchas organizaciones y recursos que desarrollan funciones que anteriormente asumía en mayor medida la AECC.

Por ello, ha insistido en la importancia de anticiparse al futuro. “Lo que nos preocupa en este momento es qué vamos a tener que hacer dentro de diez años, porque cuando llegue eso tendremos que estar preparados”, ha afirmado.

En esta nueva etapa, Losada ha situado la humanización como una de las principales prioridades de la organización. La estrategia busca que el cáncer no afecte únicamente a la salud de las personas, sino que se tenga en cuenta también todo el contexto personal y humano que rodea a quienes atraviesan la enfermedad.

“Lo que pretende es que el cáncer no reste nada sustancial de lo que es el contexto en el que vivimos las personas, el contexto humano”, ha explicado.

El presidente de la AECC en Salamanca ha advertido de que, en ocasiones, la atención puede centrarse demasiado en la parte clínica y en el tratamiento, dejando en un segundo plano otros aspectos de la vida de los pacientes.

Por ello, ha defendido una visión más amplia de la enfermedad, en la que todas las actuaciones estén orientadas a un mismo objetivo: “Si cada uno piensa en su objetivo, pues a lo mejor no estamos contribuyendo al objetivo general, que en definitiva es que tengamos una sociedad cada vez más humana”.

Para Losada, el reto de los próximos años pasa precisamente por conseguir que el cáncer tenga el menor impacto posible en la vida de las personas y que la atención vaya más allá de la propia enfermedad.

La AECC pone el foco en el talento tras alcanzar los 10.000 socios Ángel Losada también ha puesto en valor el significado de alcanzar los 10.000 socios, una cifra que, a su juicio, demuestra el compromiso de la sociedad salmantina con la lucha contra el cáncer.

“La compasión está genial, pero hemos superado ya el modelo de compasión”, ha señalado el presidente de la AECC en Salamanca, que considera que la asociación se encuentra ahora en una etapa marcada por el compromiso.

“10.000 socios en Salamanca es un dato. Esto significa compromiso”, ha destacado. Son, ha añadido, “10.000 personas que deciden pagar una cuota al año y que confían en una organización como la nuestra”.

Pero Losada ha apuntado también hacia el siguiente reto: el talento. “Lo que viene ahora es talento. El gran desafío que tiene la lucha contra el cáncer para reducir el impacto del cáncer en la vida humana requiere talento”, ha afirmado.

Un talento que, según ha subrayado, debe ser también colectivo, situando a los ayuntamientos y a sus representantes como una pieza importante para seguir avanzando en este objetivo.

Paco Iglesias, el socio número 10.000 Uno de los momentos centrales del acto ha sido la presentación de Paco Iglesias, el socio número 10.000 de la AECC en Salamanca.

Paco Iglesias ha reconocido que para él ha sido una sorpresa convertirse en el socio número 10.000.

“La verdad es que ha sido una sorpresa y que ese número tan redondo, con un gesto que era algo más desde la privacidad y la intimidad, y ahora estar aquí, es un honor, por un lado, y ser representante de todos los socios”, ha esclarecido.

Iglesias ha contado que su decisión está relacionada con una experiencia personal y profesional que le ha permitido conocer de cerca el proceso que atraviesa una persona con cáncer "para mí significa un paso, un paso de estar cerca de las personas que tienen procesos oncológicos”, ha señalado.

“Desde mi experiencia personal y profesional siempre tienes a alguien cerca y, por un tema concreto, últimamente he tenido que estar muy cerca de una persona y llegar muy al fondo de su experiencia y su vivencia”, ha explicado.

Esa experiencia le llevó a entender que hacerse socio era una manera de acompañar también a otras personas que se encuentran en una situación similar.

“Entendía que era una manera de estar cerca de todas las personas que están en esa situación”, ha asegurado.

Iglesias ha defendido además que colaborar con la asociación está al alcance de cualquier persona.

“Hacerse socio cuesta poco y aporta muchísimo. Yo creo que está al alcance de cualquiera”, ha afirmado.

Preguntado por si se trató de una decisión meditada, ha reconocido que no fue algo que estuviera planificando durante mucho tiempo.

“No ha sido tan meditada como el hecho de tener la oportunidad. Después de todo esto que os estoy comentando, de la experiencia y del bagaje, de repente encontrarte con una mesa en la que puedes poner tus datos y hacerte socio”, ha explicado.

Una asociación que pertenece a sus socios Precisamente, Ángel Losada ha aprovechado la historia de Paco Iglesias para explicar qué significa formar parte de la Asociación Española Contra el Cáncer. “Nosotros no somos ni público ni privado. Somos una organización de la sociedad que pertenece a sus socios”, ha señalado.

El presidente de la AECC en Salamanca ha explicado que son los propios socios quienes participan en la estructura de la organización: “Los socios eligen una Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional elige un Consejo Nacional y el Consejo Nacional nombra a cada uno de los 52 presidentes provinciales. Todo sale, en definitiva, del socio”.