Cortes de tráfico por la procesión extraordinaria Vía Áurea en distintos puntos de la ciudad

En concreto, los cortes serán en Correhuela, en dirección a Pozo Amarillo, calle Espejo, cuyo acceso se cerrará desde el paseo de San Vicente, cuesta de San Blas, que se cerrará desde Fonseca, calle Juan de la Fuente, cuyo acceso se cortará desde los posibles accesos de la Glorieta, concilio de Trento, en la parte baja de Gran Vía, y desde la plaza de Colón, calles San Pablo y Arroyo de Santo Domingo, a las que se impedirá el acceso de los vehículos que, desde Rector Esperabé, intenten llegar al centro.