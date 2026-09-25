El Ayuntamiento publica ayudas para la rehabilitación de varios edificios residenciales de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo, ha publicado este viernes el listado de solicitudes estimadas, desestimadas y en lista de reserva correspondientes a la última convocatoria de ayudas municipales destinadas a la rehabilitación de edificios residenciales.

Publicidad Publicidad

Los interesados ya pueden consultar la resolución oficial a través de la página web del consistorio, disponiendo de un plazo de diez días hábiles a partir de mañana para presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Esta nueva línea de subvenciones cuenta con una cuantía global cercana al millón de euros, concretamente 979.818,02 euros, que se repartirá entre un total de 39 beneficiarios. Con esta inyección económica, el Ayuntamiento da continuidad a un programa que desde el año 2018 ha permitido destinar 3.987.839,71 euros para apoyar a 243 comunidades de vecinos en la mejora de sus inmuebles.

Los fondos están orientados principalmente a la retirada y sustitución de elementos constructivos que contienen amianto, cumpliendo con la normativa vigente y la ordenanza municipal específica, sin descuidar otro de los pilares fundamentales: la mejora de la accesibilidad universal en los edificios para adaptarlos a la mayor variedad posible de situaciones personales. Las bases reguladoras, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 9 de julio de 2025, establecen que las ayudas pueden cubrir hasta el 50% del presupuesto subvencionable, con un límite de 3.000 euros por vivienda y un tope máximo de 60.000 euros por solicitud.