La Fundación Valores CyL destina 200.000 euros a la USAL para conmemorar los 500 años de la Escuela de Salamanca

La Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León va a destinar 200.000 euros a la Universidad de Salamanca para la financiación de actividades culturales del VC Centenario de la Escuela de Salamanca.

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Una de las actuaciones comprende en producciones audiovisuales, entre microdocumentales, otra de animación educativa sobre la Escuela de Salamanca y un documental destinado a su distribución en plataformas de ‘streaming’.

Por otro lado, la ayuda respaldará el Foro Salamanca, concebido como una plataforma global para el crecimiento económico y ético, y el Congreso Internacional ‘Escuela de Salamanca: pasado, presente y futuro’. En este último caso, se financiará la publicación de los resultados del encuentro y la elaboración de otro documental de alta divulgación sobre la Escuela de Salamanca.

La programación se completará con la representación de ‘La dama boba’, de Lope de Vega, dentro del Festival de Artes Escénicas ‘Las Noches del Fonseca’. La adaptación de la obra se llevó a cabo mediante una coproducción entre España y México.

Además, la subvención permitirá sufragar, entre otros conceptos, la elaboración de guiones y documentación histórica, producción y edición audiovisual, grabación, animación, traducción y subtitulación, así como los viajes y estancias de los ponentes del Foro Salamanca y los gastos de grabación y retransmisión en directo. También cubrirá la edición y publicación de las actas del congreso, la elaboración del documental y el caché artístico y la producción de ‘La dama boba’.

Los gastos serán subvencionables desde enero de 2026 y deberán estar pagados antes de que concluya el periodo de justificación. La Universidad de Salamanca tendrá que presentar la documentación justificativa antes del 31 de marzo de 2027 y el pago de la ayuda se realizará una vez acreditada la ejecución de las actividades.