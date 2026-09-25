Salamanca reúne a expertos para analizar el legado de la Escuela de Salamanca

Salamanca reunirá del 1 al 4 de octubre a especialistas en filosofía, teología, derecho e historia con motivo del quinto centenario de la Escuela de Salamanca.

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La Facultad de Teología San Esteban y la Universidad Villanueva organizan el Congreso Internacional ‘Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca: Humanismo cristiano y dignidad humana’, que abordará la vigencia de su legado ante cuestiones como la dignidad humana, la globalización, la inteligencia artificial y la transformación digital.

El programa contará con la participación de numerosos expertos y analizará también el Derecho de Gentes, la libertad y la conciencia, la relación entre ciencia y fe y la búsqueda de la verdad.

El congreso incluirá además una visita al Convento de San Esteban y un recorrido cultural por Salamanca. La programación concluirá el domingo 4 de octubre con una misa de acción de gracias.