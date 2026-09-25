Salamanca reúne a expertos para analizar el legado de la Escuela de Salamanca

Salamanca reunirá del 1 al 4 de octubre a especialistas en filosofía, teología, derecho e historia con motivo del quinto centenario de la Escuela de Salamanca.
La Facultad de Teología San Esteban y la Universidad Villanueva organizan el Congreso Internacional ‘Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca: Humanismo cristiano y dignidad humana’, que abordará la vigencia de su legado ante cuestiones como la dignidad humana, la globalización, la inteligencia artificial y la transformación digital.
El programa contará con la participación de numerosos expertos y analizará también el Derecho de Gentes, la libertad y la conciencia, la relación entre ciencia y fe y la búsqueda de la verdad.
El congreso incluirá además una visita al Convento de San Esteban y un recorrido cultural por Salamanca. La programación concluirá el domingo 4 de octubre con una misa de acción de gracias.
La conmemoración contempla la creación de una exposición permanente en el Convento de San Esteban sobre la influencia de la Escuela de Salamanca en el Derecho, la Economía, la Ética y el pensamiento político.