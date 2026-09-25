Las pensiones suben un 5,2% en Salamanca y alcanzan los 1.294 euros de media

Los pensionistas de Salamanca cobran de media 1.294 euros al mes, según los últimos datos de la Seguridad Social correspondientes al mes de septiembre. La cuantía supone un incremento del 5,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, uno de los mayores aumentos registrados entre las provincias de Castilla y León.

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En total, la provincia de Salamanca cuenta con 84.280 pensiones, situándose como la cuarta de la Comunidad con mayor número de prestaciones, por detrás de León, Valladolid y Burgos.

La pensión media salmantina se encuentra, no obstante, por debajo de la media de Castilla y León, que alcanza los 1.377,4 euros, y de la media nacional, situada en 1.374,5 euros.

Por provincias, Valladolid presenta la pensión media más elevada de Castilla y León, con 1.495 euros, seguida de Burgos, con 1.476 euros, y Palencia, con 1.406 euros. Por detrás se sitúan León, con 1.373 euros; Soria, con 1.340; Segovia, con 1.317; y Salamanca, con 1.294 euros. La provincia se sitúa por encima de Ávila, cuya pensión media es de 1.220 euros, y Zamora, que registra la cuantía más baja de la Comunidad, con 1.195 euros. Precisamente Zamora es la provincia donde más crece la pensión media, con un 5,6 por ciento interanual, mientras que Salamanca registra un incremento del 5,2 por ciento.

Salamanca suma 84.280 prestaciones en septiembre. La provincia queda por detrás de León, que concentra 141.018 pensiones; Valladolid, con 127.012; y Burgos, con 95.871. A continuación aparecen Zamora, con 47.683; Palencia, con 44.830; Ávila, con 40.703; Segovia, con 36.516, y Soria, con 23.224. En el conjunto de Castilla y León se contabilizaron 641.137 pensiones, un 1,1 por ciento más que un año antes.

La jubilación continúa concentrando la mayor parte de las pensiones. En Castilla y León se registraron 420.410 pensiones de jubilación, con una cuantía media de 1.571,2 euros.

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Le siguen las pensiones de viudedad, con 146.571 prestaciones y una media de 980,5 euros; las de incapacidad permanente, con 51.638 y 1.246,8 euros de media; las de orfandad, con 18.623 y 599 euros; y las prestaciones en favor de otros familiares, con 3.895 y una media de 844,1 euros.