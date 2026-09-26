Salamanca promociona su oferta de español en Cagliari para impulsar el turismo idiomático en el mercado italiano

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la marca ‘Salamanca, Ciudad del Español’, participa este sábado en unas jornadas profesionales en Cagliari organizadas por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. La iniciativa cuenta con la presencia institucional de la directora general de la Fundación Siglo, Rebeca Arroyo, y la colaboración de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia, Grecia y Albania. En este encuentro, que también reúne a centros de Valladolid y Burgos, la delegación salmantina está representada por siete escuelas de español de la ciudad: DICE, Colegio Delibes, Estudio Sampere, Mester, Colegio Ibérico, Tía Tula y la Universidad Pontificia.

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El evento, que tiene lugar en el Liceo Scientifico Statale ‘Pitagora’ de Cagliari, se dirige a más de sesenta profesores de español en Italia, quienes obtendrán un certificado oficial expedido por la Consejería de Educación de la Embajada. El programa incluye ponencias y talleres prácticos coordinados por el asesor técnico Antonio Jesús Sanz Carmona, centrados en metodologías innovadoras como el uso de la inteligencia artificial, la gestión emocional, la intercultura y las dinámicas de grupo. Como cierre de la jornada, se sortearán becas con estancias formativas en Castilla y León, mientras que la zona expositiva de Salamanca difunde su oferta educativa y turística entre los docentes asistentes.