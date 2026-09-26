Salamanca y el reto de situar su Semana Santa en lo más alto de España: llega la Vía Áurea

Desde el pasado jueves, 24 de septiembre, Salamanca lleva sumergida en su segunda 'Semana Santa' del año, siempre con respeto y sin la penitencia de la primera. Con el XXXVII Encuentro de Cofradías, la ciudad se ha convertido en la capital nacional de una de las fechas señaladas en el calendario litúrgico, reuniendo en la ciudad a decenas de ciudades de todos los rincones de España.
Este sábado, 26 de septiembre, se celebra el gran día, con una 'macroprocesión' que recorrerá la localidad desde la Catedral de Salamanca hasta la Plaza Mayor, las dos insignias de la capital del Tormes, reuniendo a fieles de todo el mundo que han encontrado en Salamanca un fabuloso lugar para disfrutar de la Vía Áurea.
La Junta de la Semana Santa de Salamanca contabiliza un total de 18 cofradías en su haber, de las que saldrán 17. Así pues, un total de 16 pasos y una Cruz de Guía, está última realizada por el difunto y prestigioso autor Ricardo Flecha, procesionarán al son de las marchas de agrupaciones musicales que llegan tanto de la provincia de Salamanca como del resto del territorio nacional.