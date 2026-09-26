Salamanca y el reto de situar su Semana Santa en lo más alto de España: llega la Vía Áurea

A las 17:30 horas comienza uno de los eventos más grandes jamás vividos en cuanto a la Semana Santa de Salamanca, con la Hermandad Franciscana y su Cruz de Guía con el Cristo de la Fraternidad Franciscana saliendo por la Puerta del Obispo. En este primer tramo, también saldrán la Hermandad de Jesús Amigo de los Niños y La Borriquilla (17:30 horas); la Cofradía de la Oración en el Huerto y Nuestro Padre Jesús en el Huerto de los Olivos (​17:43 horas); la Seráfica Hermandad del Cristo de la Agonía y Nuestro Padre Jesús del Prendimiento (​17:54 horas); y finalmente la Hermandad de Jesús Flagelado con Nuestro Padre Jesús Flagelado (​18:06 horas).