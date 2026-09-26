Las asociaciones de Garrido alzan la voz contra el "vaciado inminente" de la Casa de la Juventud

Las entidades y asociaciones que llevan 30 años utilizando la Casa de la Juventud de Garrido se manifiestan en contra del cierre de la misma, que se llevará a cabo el próximo 5 de octubre con el propósito de transformar el edificio en un 'Centro de Innovación Juvenil' dentro del plan CoNEcta Salamanca, cofinanciado por fondos FEDER.

Publicidad Publicidad

Esta reforma, que supondrá un total de 2.299.890,62 euros de inversión, busca impulsar el emprendimiento, la formación tecnológica y la empleabilidad juvenil; según apuntó el Ayuntamiento de Salamanca en la presentación del proyecto.

En cambio, desde las entidades del barrio salmantino denuncian que estas obras buscan "sustituir la vida comunitaria por una factoría de ideas, un espacio Metaverso lleno de despachos y salas de networking". Por ello, convocan una concentración el domingo 4 de octubre a las 19:00 horas en dicho espacio.

Según defienden, la Casa de la Juventud de Garrido lleva 30 años siendo un punto de encuentro referente para colectivos y asociaciones jóvenes de Salamanca: "Siempre ha sido un espacio vivo donde nos hemos organizado e impulsando proyectos sociales, culturales y educativos de impacto real".

"Hoy, todo este tejido asociativo se enfrenta al vaciado inminente de su espacio". Tras esta declaración, aseguran también que realizar esta obra bajo la excusa de la “regeneración urbana” de Garrido es "un ejercicio de cinismo": "No se revitaliza un barrio destruyendo sus redes comunitarias ni convirtiendo lo público en un escaparate mercantilizado".

Por todo ello, las asociaciones de la Casa de la Juventud exigen, según apuntan, al Ayuntamiento de Salamanca, una serie de peticiones. En primer lugar, piden "explicaciones públicas e inmediatas" sobre la falta de participación, el destino de las actividades y la custodia del material almacenado. En este sentido, exigen además una "alternativa real y autogestionada", solicitando así un espacio alternativo en Garrido con las mismas características, capacidad y condiciones de autogestión. .

Publicidad Publicidad