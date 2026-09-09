Ya son oficiales los horarios de salida de cada uno de los pasos que participarán en la Procesión Extraordinaria Vía Áurea de Salamanca

La Procesión Extraordinaria ‘Vía Áurea’ ya tiene horarios oficiales. La cita, que tendrá lugar el próximo sábado 26 de septiembre con motivo del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías, comenzará a las 17:30 horas desde la Puerta del Obispo de la S.I.B. Catedral de Salamanca.

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La organización ha dado a conocer la hora de salida de la Cruz de Guía de cada una de las imágenes que participarán en un cortejo extraordinario que reunirá a buena parte de las principales devociones de la Semana Santa salmantina.

El horario se ha dividido en cuatro tramos, con una separación entre ellos y diferentes tiempos de salida para las imágenes que compondrán cada uno de ellos.

Los horarios de salida de cada paso El primer tramo será el encargado de abrir la procesión. A las 17:30 horas partirán conjuntamente la Fraternidad Franciscana y la Borriquilla, dando comienzo al cortejo. Trece minutos después, a las 17:43 horas, será el turno de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto.

A continuación, a las 17:54 horas, saldrá Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, mientras que Nuestro Padre Jesús Flagelado cerrará este primer tramo con su salida a las 18:06 horas.

El segundo tramo comenzará a las 18:29 horas con Nuestro Padre Jesús del Vía Crucis. A las 18:35 horas saldrá Nuestro Padre Jesús Divino Redentor Rescatado, seguido a las 18:46 horas por Nuestro Padre Jesús Nazareno.

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María Santísima del Dulce Nombre será la encargada de cerrar este segundo bloque, con una salida prevista para las 18:58 horas.