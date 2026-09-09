Tres creadores de contenido de Estados Unidos aterrizan en Salamanca para conocer los monumentos más emblemáticos de la ciudad

Tres creadores de contenidos de Estados Unidos aterrizan en Salamanca en plenas ferias para conocer los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

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Los hermanos gemelos James y Anthony Deveney y la influencer Sarah Fay estarán grabando en la capital del Tormes durante este miércoles y jueves, visitando lugares como la Plaza Mayor, las Torres de las Catedrales, el Palacio de Anaya o la Universidad.

Según describen fuentes municipales, los protagonistas del viaje son especialistas en turismo de pantalla y gozan de gran popularidad en Estados Unidos.

El proyecto en el que participan está enfocado a animar a realizar viajes a gente que le guste viajar sola, intentado que la gente abandone su zona de confort.