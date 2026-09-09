El Comité de empresa de HM Santísima Trinidad denuncia el aumento de bajas laborales, las altas temperaturas soportadas en verano y la falta de sustitución del personal

El Comité de empresa de HM Santísima Trinidad envía un comunicado en el que expresa su malestar por las condiciones a las que han estado abocados los trabajadores del hospital durante el verano.

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En el escrito denuncian el aumento de bajas laborales, las altas temperaturas soportadas en verano y la falta de sustitución del personal.

Exponen que "la insuficiente cobertura de estas ausencias ha provocado una importante sobrecarga de trabajo para la plantilla, así como alteraciones y cambios en el funcionamiento de servicios especiales como Farmacia o la UVI". Esto ha provocado el cierre de algunos servicios, según aseguran.

A mayores manifiestan: "Desde el Comité reclamamos que se adopten las medidas necesarias para garantizar unas condiciones laborales dignas, una adecuada cobertura de las plantillas y una atención sanitaria de calidad, evitando que situaciones como las vividas este verano vuelvan a repetirse".