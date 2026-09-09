El Comité de empresa de HM Santísima Trinidad denuncia el aumento de bajas laborales, las altas temperaturas soportadas en verano y la falta de sustitución del personal

El Comité de empresa de HM Santísima Trinidad envía un comunicado en el que expresa su malestar por las condiciones a las que han estado abocados los trabajadores del hospital durante el verano.
En el escrito denuncian el aumento de bajas laborales, las altas temperaturas soportadas en verano y la falta de sustitución del personal.
Exponen que "la insuficiente cobertura de estas ausencias ha provocado una importante sobrecarga de trabajo para la plantilla, así como alteraciones y cambios en el funcionamiento de servicios especiales como Farmacia o la UVI". Esto ha provocado el cierre de algunos servicios, según aseguran.
A mayores manifiestan: "Desde el Comité reclamamos que se adopten las medidas necesarias para garantizar unas condiciones laborales dignas, una adecuada cobertura de las plantillas y una atención sanitaria de calidad, evitando que situaciones como las vividas este verano vuelvan a repetirse".
Esta no es la primera vez que el comité se hace eco de una denuncia de este tipo, ya que en el mes de julio expresaron su malestar porque no se cubrían las plazas de los compañeros de vacaciones, además de poner ya el foco en las altas temperaturas que tienen que soportar en el interior del hospital.