Una mujer de unos 60 años resulta herida tras ser atropellada en la avenida Villamayor

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida este martes por la tarde tras ser atropellada por un turismo en el cruce con la calle de Muñoz Torero, en la avenida Villamayor de Salamanca. El suceso se produjo a las 19:19 horas, a la altura del número 24 de la avenida.

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Según han informado a este medio, SALAMANCA24HORAS, el atropello ha ocurrido cuando la víctima cruzaba el paso de peatones, y el turismo se dirigía a la Avenida Villamayor.

Según la información disponible, la mujer permanecía consciente tras el atropello y manifestaba dolor en una de sus piernas. Tras recibir el aviso, se movilizaron los servicios de emergencia para atenderla en el lugar de los hechos.

Emergencias Sanitarias-Sacyl desplazó una ambulancia hasta el punto del accidente para prestar asistencia a la herida y valorar su estado.

También se dio aviso a la Policía Local de Salamanca, cuyos agentes acudieron al lugar para intervenir tras el atropello. Del mismo modo, fue informado el Cuerpo Nacional de Policía.