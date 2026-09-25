La Policía de Salamanca busca a un varón por agredir presuntamente a una mujer en plena calle

Agentes de la Policía Nacional y Local de Salamanca buscan a un hombre por agredir presuntamente a una mujer en plena calle.

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La agresión se ha producido alrededor de las siete de la tarde de este viernes 25 de septiembre entre la calle García Moreno e Isidro de Segovia.

Al parecer, según relatan testigos presenciales a Salamanca24horas, el hombre ha golpeado a la mujer y la ha empujado contra un coche.