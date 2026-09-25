La Policía de Salamanca busca a un varón por agredir presuntamente a una mujer en plena calle

Agentes de la Policía Nacional y Local de Salamanca buscan a un hombre por agredir presuntamente a una mujer en plena calle.
La agresión se ha producido alrededor de las siete de la tarde de este viernes 25 de septiembre entre la calle García Moreno e Isidro de Segovia.
Al parecer, según relatan testigos presenciales a Salamanca24horas, el hombre ha golpeado a la mujer y la ha empujado contra un coche.
Como la escena ha sido presenciada por varios testigos, el presunto agresor ha huido del lugar con rapidez, por eso las autoridades que han acudido alertados tras una llamada al Servicio de Emergencias del 1-1-2 se encuentran peinando la zona para dar con su paradero.