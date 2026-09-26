Un incendio en las vías del tren quema varias traviesas de madera en Calzada de Medina

Una columna de humo ha alertado este sábado por la mañana de un pequeño incendio registrado en las instalaciones de Adif situadas en la zona de Calzada de Medina, en Salamanca. La intervención se ha producido en torno a las 8:45 horas, después de que se diera aviso a los servicios de emergencia.
El fuego se ha localizado en el interior de las vías, en una zona próxima al taller de Adif, y ha terminado afectando a unas seis o siete traviesas de madera. Los efectivos desplazados hasta el lugar han intervenido para sofocar las llamas y evitar que el incendio pudiera propagarse e ir a más. Ahora bien, la intervención se ha demorado porque han tenido que solicitar acceso al propio Adif.
Por el momento, se desconocen las causas de guego. La incidencia ha quedado limitada a las propias traviesas, sin que se hayan comunicado daños de mayor consideración, ya que se trata de una zona por la que no pasa el tren.