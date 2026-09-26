Un arma blanca y un conductor positivo en alcohol a la fuga marcan la madrugada de este sábado en Salamanca

La Policía Local de Salamanca ha interceptado durante la madrugada de este sábado a un conductor que circulaba sin luces y con la ITV caducada y que ha tratado de huir de los agentes de la Policía Local, sin éxito. Los hechos han ocurrido alrededor de las 2:50 horas en la calle Van Dyck, a la altura del número 37.

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Tal y como refieren fuentes oficiales, el conductor habría conseguido llegar hasta su garaje mientras trataba de escapar de la patrulla, aunque durante la maniobra ha chocado contra una de las columnas del lugar. Posteriormente, ha abandonado el vehículo y ha emprendido la huida a pie desde la calle Conde Cabarrús en dirección a la calle Van Dyck.

Los agentes han logrado darle alcance en las inmediaciones del número 37, donde se ha producido un forcejeo hasta que finalmente han conseguido inmovilizarlo. Hasta el lugar ha acudido la Unidad Judicial de Tráfico, que le ha realizado una prueba de alcoholemia con resultado positivo.