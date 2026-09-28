Publicado el calendario oficial de días inhábiles de la Junta para el próximo año 2027

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la Orden de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales por la que se establece el calendario de días inhábiles. Según explican desde la Junta de Castilla y León, estas jornadas, que cuentan como festivas en la comunidad, no se tendrán en cuenta a la hora de calcular los plazos administrativos.