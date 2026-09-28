Sanidad impulsará que el aborto farmacológico se pueda llevar a cabo directamente en los centros de salud

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado en la mañana de este lunes de que Sanidad impulsará la incorporación del aborto farmacológico (a través de pastillas) a la cartera de servicios de Atención Primaria. Lo que se pretender es dar más facilidades para que la interrupción del embarazo se pueda llevar a cabo directamente en los centros de salud.

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Así, según declaraciones recogidas por la Agencia Europa Press, García ha dicho que "queremos que las mujeres elijan el método y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después".

Ha explicado que se modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios para adaptar los requisitos de esta prestación a los centros de salud y que se iniciarán los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, para permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.