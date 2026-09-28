San Pablo tendrá un semáforo que evitará cruces peligrosos si un camión supera el gálibo del puente del Arroyo de Santo Domingo

La calle San Pablo de Salamanca contará con un nuevo semáforo. Si durante la pasada semana se han estrenado los nuevos dispositivos viales de prioridad de paso para los peatones, en los próximos días se colocará uno nuevo para evitar cruces peligrosos en la calle San Buenaventura.

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Una colocación que está relacionada con la señal de control de gálibo situada antes de la entrada al puente del Soto, situado en la calle Arroyo de Santo Domingo, puesto que hay que recordar que esa señal se activa cuando se detecta la cercanía de un vehículo que exceda la altura permitida para circular bajo el puente.

Cuando se activa la señal luminosa, obliga al vehículo a detener la marcha y desviarse por la calle San Buenaventura, pero es aquí donde se puede generar un problema al que el Consistorio ya le ha buscado solución.

Esa calle, por la que debe circular el automóvil en caso de exceso de altura, es de un único sentido y, además, contrario a la marcha, por lo que podría encontrarse de frente con otro vehículo, provocando en ese momento un conflicto en el tráfico.

En un primer momento, dada la cantidad de advertencias previas antes de entrar en la calle del Arroyo de Santo Domingo sobre la altura permitida y al esperar que fueran casos muy excepcionales, cuando la señal lumínica se enciende, llega una notificación directamente a la Policía Local de Salamanca, que se desplaza hasta la zona para regular el paso de ese vehículo y evitar esos posibles conflictos.

Desde la colocación de la señal luminosa esta situación no se ha dado, pero como medida preventiva y para garantizar aún más la seguridad de la zona, el Ayuntamiento ha decidido colocar un nuevo semáforo en la calle San Pablo, justo antes del giro a la izquierda hacia la calle Buenaventura, que se activará en caso de que un vehículo exceda el gálibo permitido para pasar por debajo del puente del Soto, prohibiendo el paso a esa vía hasta que el vehículo de grandes dimensiones la abandone.

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