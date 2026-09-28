Los estudiantes salen a la Plaza Mayor de Salamanca para denunciar los problemas del transporte escolar

Los estudiantes han salido este lunes, 28 de septiembre, a la Plaza Mayor de Salamanca para protestar por los problemas que, según denuncian, están sufriendo a diario para poder llegar a sus centros educativos en transporte público.

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La movilización, convocada por el Sindicato de Estudiantes, ha puesto el en la situación del IES Leonardo Da Vinci, donde los alumnos aseguran que los autobuses se llenan desde primera hora de la mañana y dejan a estudiantes sin posibilidad de subir.

Durante la protesta, los estudiantes han reclamado un aumento de las frecuencias y de las plazas disponibles para evitar que tengan que quedarse en tierra y llegar tarde o incluso no poder acudir a sus clases.

Nerea Borrego, una de las estudiantes participantes, ha explicado que son muchos los alumnos que tienen dificultades para utilizar el servicio: "Hay muchos alumnos que no llegan a sus clases, es un horror. Hay gente que no sabe reservar y hay muchos alumnos que no pueden estudiar". También ha señalado que el transporte del instituto se limita principalmente a los pueblos más cercanos.

En la misma línea, Daniela Sánchez ha destacado las dificultades que genera el actual sistema de reserva, especialmente para las personas mayores. "Tenemos que hacer reserva y hay gente mayor que no sabe. Nos quejamos del BusCyL y también por la gente mayor que tiene una dificultad", ha señalado. Los estudiantes reclaman que se habiliten "más buses" y "más frecuencias" ante la saturación del servicio.

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La protesta también ha puesto sobre la mesa la situación denunciada por estudiantes de otros centros de Castilla y León. Según el Sindicato de Estudiantes, en el IES Diego de Praves y el IES Galileo de Valladolid, alumnos de Formación Profesional tienen dificultades para acceder al transporte escolar, una cuestión que consideran discriminatoria.