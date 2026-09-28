Suben los precios de la cebada, la avena y el centeno en la Lonja de Salamanca

En la mañana de este lunes 28 de septiembre han vuelto a decidirse en las instalaciones del Mercado de Ganados de Salamanca para fijar las cotizaciones de las mesa de los cereales y del ganado.

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Esta semana suben los precios de la cebada y el centeno en dos euros y la avena en tres. De esta manera, la cebada queda fijada en 230 euros/tonelada; el centeno en 220 euros; y la avena en 205 euros.

El maíz es el único de los cereales que no cotiza este lunes, mientras se mantiene estable el triticale y trigo blando. De los forrajes sube también el precio de la paja paquete grande de un euro que cotiza ya en 73 euros/tonelada.

Mesa De Cereales 28 De Septiembre | Diputación De Salamanca

La mesa del ovino también ha cotizado este lunes al alza, acompañando así a los cereales en esta subida. En concreto, han subido entre 20 y 30 céntimos el lechazo, que se mueve ya entre los 7,05 y los 9,85 euros/kilo vivo. También el del cordero que ha subido entre 10 y 30 céntimos.

Mesa De Ovino 28 De Septiembre En La Lonja De Salamanca | Diputación de Salamanca

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La ternera mayor de 12 meses de más 270 kilos y los añojos de más de 350 kilos, junto con las vacas extra son los únicos que han subido de precio este lunes dentro de una mesa de bovino de carne donde reina la estabilidad, sin variaciones de precio respecto a hace una semana.

Las vacas de carne también han cotizado al alza en el Mercado Nacional de Ganados que no ha registrado asistencia hoy.

En el vacuno de vida han subido de precio las hembras y el ternero (macho) del país.

Mesa Del Bovino De Vida En La Lonja De Salamanca | Diputación De Salamanca