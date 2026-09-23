Los agricultores y ganaderos de Castilla y León comenzarán a recibir el pago de la PAC a partir de este miércoles

La Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León informó este martes a última hora de la tarde que los agricultores y ganaderos de la comunidad comenzarán a recibir el pago de la PAC a partir de este miércoles 22 de septiembre.

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La Junta ya tiene lista la orden del pago de los 575 millones de euros de anticipo que beneficiará a unos 48.000 profesionales.

El consejero Joaquín Antonio Pino ha manifestado que se estudiarán "otras vías" de ayudas, según recoge la Agencia ICAL.

Esta noticia llega después de que desde el Ministerio de Agricultura, Planas anunciará también este martes la promesa de prolongar las ayudas para compensar el sobrecoste del gasóleo agrícola y de que los 50,17 millones de euros que le corresponden a España de la reserva de agrícola de la UE se ponen también a disposición de las comunidades para que puedan habilitar ayudas complementarias a las del Gobierno.