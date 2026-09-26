A partir de este 26 de septiembre los agricultores pueden iniciar la recolección de las superficies de girasol declaradas como "no cosechado"

A partir de este sábado 26 de septiembre, los agricultores pueden iniciar la recolección de las superficies de girasol declaradas como "no cosechado" en el marco del ecorrégimen de establecimiento de espacios de biodiversidad de la Política Agraria Común (PAC).

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Esta decisión, según la Junta de Castilla y León, responde a las condiciones metereológicas registradas durante la campaña 2026. La campaña agrícola 2025/2026 se declaró como "excepcional" por las adversidades metereológicas extremas que se han producido en algunos puntos.

El cultivo de girasol se ha visto condicionado por un inicio de campaña "especialmente húmedo" que favoreció el adelanto de las siembras y después por un periodo marcado por las elevadas temperaturas y la escasez de precipitaciones.

La normativa reguladora de los ecorrégimenes establece que "las superficies de girasol declaradas como «no cosechado» dentro de los espacios de biodiversidad no podrán recolectarse hasta que haya transcurrido al menos un mes desde que el cultivo alcance el estado fenológico de madurez comercial del grano".

Una de las posibilidades contempladas dentro de la PAC consiste en declarar determinadas superficies de girasol como "no cosechado" para que permanezcan más tiempo en la parcela con el fin contribuir al mantenimiento de recursos alimenticios y refugios para especies presentes en el medio agrario.

A partir de ahí, cuando un agricultor lo solicita, la normativa le obliga a mantener ese cultuvo sin recoger, que en este caso ha sido hasta este 26 de septiembre, fecha desde la que ya se autoriza a aprovechar la cosecha.

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