Nuevo hurto mediante el ‘abrazo cariñoso’ en Alba de Tormes: sustraen un cordón de oro a una mujer mayor

La Guardia Civil investiga un nuevo hurto cometido presuntamente mediante el conocido método del ‘abrazo cariñoso’ en Alba de Tormes.

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Los hechos se habrían producido durante el pasado sábado, 26 de septiembre, cuando una mujer mayor habría sido víctima del robo de un cordón de oro valorado en más de 1.000 euros.

Según la denuncia presentada por la afectada, una mujer joven se habría acercado a ella y, mediante un supuesto gesto de cercanía y afecto, habría aprovechado el momento para sustraerle el cordón que llevaba puesto.

La víctima se habría percatado posteriormente de la desaparición de la joya, momento en el que habría puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que mantiene abierta la investigación para identificar a la presunta autora.

El denominado ‘abrazo cariñoso’ es una modalidad de hurto en la que los delincuentes buscan ganarse la confianza de sus víctimas mediante un acercamiento físico. Con la excusa de saludar, abrazar o mostrar afecto, invaden su espacio personal y aprovechan esos breves instantes para sustraer joyas, dinero u otros objetos de valor sin que la víctima se percate en el momento.

Cabe recordar que el pasado 19 de junio, una vecina de Los Santos también fue víctima del método del ‘abrazo cariñoso’. Según la información facilitada entonces, la presunta autora sería una mujer rubia de unos 30 años, que habría actuado junto a un hombre, encargado presuntamente de conducir el vehículo utilizado para huir del lugar tras cometer el robo.