Un coche se sale de la vía, vuelca y se cobra dos heridos, uno de ellos menor en El Campo de Peñaranda

Un turismo ha sufrido una salida de vía y ha terminado volcando este domingo en el kilómetro 6 de la carretera DSA-695, en El Campo de Peñaranda.

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El accidente ha sido comunicado al Servicio de Emergencias 1-1-2 a las 16:47 horas, después de que el vehículo se saliera de la calzada y volcara. En su interior viajaban una mujer adulta y un menor, ambos conscientes en el momento de solicitarse asistencia sanitaria.