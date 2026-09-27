Un coche se sale de la vía, vuelca y se cobra dos heridos, uno de ellos menor en El Campo de Peñaranda

Un turismo ha sufrido una salida de vía y ha terminado volcando este domingo en el kilómetro 6 de la carretera DSA-695, en El Campo de Peñaranda.
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El accidente ha sido comunicado al Servicio de Emergencias 1-1-2 a las 16:47 horas, después de que el vehículo se saliera de la calzada y volcara. En su interior viajaban una mujer adulta y un menor, ambos conscientes en el momento de solicitarse asistencia sanitaria.
El 1-1-2 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado medios para atender a los afectados en el lugar del accidente.