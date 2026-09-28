Más accesibilidad y autonomía, las principales demandas de las personas sordas en Salamanca

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha recibido este lunes en el Ayuntamiento de Salamanca a representantes de la Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca (ASPAS), la Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva Postlocutiva en Salamanca (SADAP) y el Centro Cultural de Personas Sordas de Salamanca con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas.

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Durante el encuentro, Miryam Rodríguez ha puesto en valor el tejido social de Salamanca y la colaboración que mantiene el Ayuntamiento con las entidades de la ciudad. En este sentido, ha destacado que seis de cada diez euros del presupuesto municipal se destinan a inversión social y que durante este año el presupuesto destinado a financiar 70 convenios con entidades sociales ha aumentado casi un 7%, hasta superar los dos millones de euros.

La concejala también ha repasado algunos de los avances realizados en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva. Entre ellos, ha señalado la ampliación de la red de bucles magnéticos en edificios municipales, que ya alcanza una treintena de espacios y permite mejorar la atención y el acceso a los servicios públicos.

A estas medidas se suma la incorporación, de forma piloto, de mochilas vibratorias en los conciertos. La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León (FAPAS CYL), permite a las personas sordas y con pérdida auditiva disfrutar de la música a través de las vibraciones, facilitando su participación en actividades culturales.

Saturio Rojo ha dado lectura al manifiesto con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas, que este año adquiere un significado especial al cumplirse dos décadas desde la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El manifiesto recuerda que las personas sordas continúan encontrando barreras en diferentes ámbitos de la vida cotidiana y reivindica que hablar de inclusión supone también garantizar la accesibilidad auditiva y una comunicación adecuada.

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Las asociaciones reclaman el derecho de todas las personas sordas a comunicarse y desarrollar su vida con autonomía y en igualdad de condiciones. Entre sus principales demandas se encuentra también que el acceso a audífonos y prótesis auditivas responda a las necesidades reales de cada persona, evitando que las dificultades económicas o de acceso a estos recursos se conviertan en una nueva barrera.

Asimismo, el manifiesto reclama una lengua de signos reconocida y garantizada como una herramienta fundamental para asegurar la comunicación y la participación plena de las personas sordas en la sociedad.