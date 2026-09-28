Descubren una carta inédita escrita por Miguel de Unamuno a sus dos hijos con fecha de 1936

La Universidad de Salamanca ha notificado en la mañana de este lunes a través de un comunicado que recientemente se ha descubierto una carta inédita que fue escrita en 1936 por Miguel de Unamuno y que fue enviada a sus dos hijos.

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El escrito ha sido localizado en el archivo de la Casa-Museo Unamuno y se trata de un documento que confirma que el intelectual asistió al cine con el escritor británico H. G. Wells.

En la carta, Unamuno ratifica que aceptó la invitación del autor para cenar y acudir juntos al Teatro Leicester Square, donde presenciaron la proyección de la película 'Things to Come'.

Desde la Universidad de Salamanca han destacado esta frase plasmada en la carta encontrada: "Aquí nos ha ido muy bien. Ya os contaré. Me llevó Wells a ver su película. El tiempo, aunque nublado, excelente”.

La identificación de este nuevo documento, custodiado en el archivo de la Casa-Museo Unamuno, es descrito por la Usal como "una muestra más de la relevancia internacional del pensador y constituye un registro directo que confirma un encuentro del que, hasta la fecha, solo conocíamos dos indicios: un poema en el que se observan referencias relacionadas con la temática de la película de H.G. Wells y una crónica del corresponsal del diario El Sol".

Con motivo del Día de Miguel de Unamuno, la exposición ‘Que inventen ellos. Miguel de Unamuno y la ciencia’ viaja a Bilbao, concretamente al Centro Municipal de Barrainkua, donde estará del 29 de septiembre al 30 de octubre.