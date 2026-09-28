Victoria para el Club Deportivo Federado UPSA de Baloncesto en el inicio de su cuarta temporada (82-55)

El Club Deportivo Federado UPSA de Baloncesto ha iniciado este pasado fin de semana su cuarta temporada en competición oficial con el primer encuentro de liga frente al Tebrio Cabrerizos al que ha ganado en el Pabellón de la Universidad Pontificia de Salamanca-Colegio Mayor Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe con un resultado de 82-55 en el marcador.

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Según informan desde la Universidad Pontificia, el equipo afronta esta cuarta temporada con una plantilla de 11 jugadores que combina la continuidad de cinco integrantes que ya conocen el club con nuevas incorporaciones que aportan experiencia y talento al equipo.

Por segundo año consecutivo, Juan José García Rodríguez figura como primer entrenador.

La plantilla para esta temporada está formada por Héctor López Ramos (0), Miguel Ángel Cejudo González (00), Juan Blanco Martín (4), Jorge Rebollo Sánchez (7), Francisco Martínez Martínez (8), Alex Sainz de Rozas Bravo (10), Diego Pernas García (12), Juan Alonso Binek (13), David Gómez Martín (16), Javier Benito Gómez (17) y Daniel Palacios Aquino (26).