Los universitarios de Castilla y León podrán recibir hasta 1.600 euros para estudiar idiomas

Los universitarios de Castilla y León podrán recibir hasta 1.600 euros para estudiar y acreditar idiomas durante el curso 2025/2026, gracias a una nueva convocatoria de ayudas de la Junta de Castilla y León, dotada con 300.000 euros.

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Las ayudas están dirigidas a estudiantes de grado, máster y doctorado de las universidades públicas de la Comunidad que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Dos ayudas compatibles La convocatoria contempla dos modalidades de ayuda, que además son compatibles entre sí:

Hasta 1.000 euros para cubrir el coste de la matrícula de cursos de idiomas impartidos por los centros de idiomas de las universidades públicas de Castilla y León.

Hasta 600 euros para sufragar los derechos de examen de las pruebas de acreditación lingüística.

Una de las novedades de este curso es que los cursos de coreano también podrán recibir financiación.

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De este modo, un mismo estudiante podrá beneficiarse de ambas modalidades y alcanzar una ayuda máxima de 1.600 euros.

Los interesados dispondrán de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.

La solicitud podrá realizarse de forma telemática a través de la aplicación informática habilitada en el Portal de Educación y en la sede electrónica de la Junta, o presencialmente en los registros autorizados.