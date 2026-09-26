El catedrático de la Universidad de Salamanca Rodrigo J. Carcedo, galardonado con la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario

El catedrático del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, Rodrigo J. Carcedo González, ha sido distinguido con la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario. Este reconocimiento pone en valor su destacada labor investigadora, de transferencia y de atención psicológica orientada a proteger a los niños, niñas y adolescentes que tienen a un padre o una madre en prisión, así como a sus familias.

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La entrega oficial del galardón corrió a cargo del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González. El solemne acto institucional contó también con la presencia de destacadas autoridades como el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca; la subdirectora general de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial, Olga Ballesteros García; el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González-Herrero González; y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre.

El galardón premia de forma el impulso de proyectos nacionales de investigación financiados por la Agencia Estatal de Investigación. Entre ellos destaca MEAMPRIS, centrado en analizar las necesidades y los efectos de la prisión en los hijos adolescentes de personas encarceladas en España, una línea que actualmente continúa con MEAMPRIS/2, enfocada en la infancia en riesgo de entre 3 y 11 años y dirigida desde la propia institución académica salmantina.