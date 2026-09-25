La Universidad de Salamanca pone en marcha la IX edición de UNIDIVERSITAS

La Universidad de Salamanca ha iniciado la IX edición de UNIDIVERSITAS, el Diploma de Extensión Universitaria en Competencias Sociolaborales dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o trastorno del espectro autista.
El programa está organizado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) y permite a los participantes incorporarse durante el curso al entorno universitario, donde continúan su formación y trabajan competencias orientadas a favorecer su participación social y laboral.
A lo largo del programa, el alumnado desarrolla diferentes competencias sociolaborales y transversales, al tiempo que participa en actividades y experiencias vinculadas a la vida universitaria. De este modo, los jóvenes tienen la oportunidad de compartir espacios y actividades con otros estudiantes y ampliar sus posibilidades de participación e inclusión.
La formación busca también reforzar habilidades y conocimientos que contribuyan a una mayor autonomía personal y preparación para el futuro laboral, así como facilitar la participación de los estudiantes en distintos ámbitos de la vida universitaria y social.
Con el inicio de esta novena edición, la Universidad de Salamanca y el INICO mantienen su apuesta por generar nuevas oportunidades de formación universitaria, participación e inclusión para jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o trastorno del espectro autista.