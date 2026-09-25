“Ponte Cómodo” llega en formato videopodcast a la USAL

Llega a la Universidad de Salamanca este viernes “Ponte Cómodo” con su primer episodio y un invitado muy especial, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez.

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Un proyecto presentado por estudiantes, y tendrá una periodicidad quincenal, cuyo fin es ofrecer un espacio de conversación relajado y accesible, donde las figuras que forman o han formado parte de la comunidad universitaria puedan compartir sus experiencias, anécdotas y trayectorias profesionales y personales.

El programa incorpora un elemento distintivo que simboliza esa búsqueda de cercanía e informalidad: todas las entregas se graban con entrevistadores e invitados completamente descalzos, con el objetivo de alejar la rigidez de los formatos tradicionales.