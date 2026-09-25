Salamanca avanza en un nuevo modelo de cuidados con el proyecto europeo TRUST

El proyecto europeo TRUST, impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca y con la participación de la Universidad de Salamanca, avanza en el desarrollo de un modelo de atención a la dependencia más conectado y centrado en las personas.

Publicidad Publicidad

Representantes de Tallin (Estonia), Hof (Alemania) y Coimbra (Portugal) han visitado Salamanca para conocer las soluciones sociales y tecnológicas que se están desarrollando en el marco del proyecto.

Durante las jornadas de trabajo, el grupo de investigación BISITE de la USAL, encabezado por Pablo Chamoso, ha presentado las líneas técnicas del proyecto, centradas en el uso de sensores, dispositivos conectados e inteligencia artificial para mejorar la atención a las personas dependientes y facilitar la labor de cuidadores y trabajadores sociales.

Además, también ha conocido el centro de pruebas de la Universidad, donde se han mostrado aplicaciones destinadas a convertir los hogares en espacios más cómodos, seguros e inteligentes.

La dimensión del proyecto ha llevado además a los participantes al Centro Municipal Integrado Victoria Adrados, así como al futuro Centro de Innovación y Cuidados de Salamanca, que se ubicará en el antiguo albergue juvenil Lazarillo de Tormes y que contará con espacios para formación, asesoramiento, participación ciudadana y demostración de las nuevas tecnologías.