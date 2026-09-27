Salamanca acogerá el 8 de octubre el acto nacional de Fademur por el Día de las Mujeres Rurales bajo el lema del conocimiento y el liderazgo futuro

La Universidad de Salamanca acogerá el próximo 8 de octubre el acto central organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales. La cita tendrá lugar en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales.

Publicidad Publicidad

El evento se desarrollará bajo el lema ‘Mujeres rurales liderando el conocimiento, las oportunidades y el futuro’ y coincidirá con un año especialmente significativo, al haber sido declarado 2026 Año Internacional de las Mujeres Agricultoras. Este marco internacional busca visibilizar la contribución decisiva de las mujeres a los sistemas agroalimentarios y la urgencia de avanzar en la igualdad de oportunidades, así como en su acceso a los recursos y a los espacios de toma de decisiones.

Durante la jornada se sucederán diversas mesas de debate y diálogos centrados en la cohesión territorial, el emprendimiento femenino, la lucha contra la despoblación y el papel de las mujeres como verdaderas agentes de transformación social. Los organizadores pretenden que las reflexiones y conclusiones de este foro sirvan para orientar las prioridades de la futura Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico. El programa institucional se completará con la lectura de un manifiesto de compromisos y la entrega de los Premios Fademur 2026.