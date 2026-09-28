La Facultad de Informática de la UPSA logra la acreditación institucional

La Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha obtenido la acreditación institucional, un reconocimiento que avala la calidad del centro y su sistema de aseguramiento interno de la calidad (SACI).

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La Facultad ofrece los grados en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas, además de los másteres universitarios en Informática Móvil y Dirección de Proyectos Informáticos y Servicios Tecnológicos.

El sistema de calidad de la UPSA se aplica en todos sus centros, con las adaptaciones necesarias a cada enseñanza, y está alineado con los estándares europeos de aseguramiento de la calidad en la educación superior.